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Adana'da Kültür Sanat

1 saat önce

Adana Devlet Tiyatrosu, ocak ayında 6 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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Adana Devlet Tiyatrosu, ocak ayında 6 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre, ocak ayında 1'i çocuklar için olmak üzere 6 oyunla seyirci karşısına çıkılacak.

2-12 Ocak'ta sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı oyun Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı William Shakespeare'nin yazdığı, Işıl Kasapoğlu'nun rejisörlüğünü yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın oynadığı "Hamlet" adlı oyun misafir edilecek. Oyun, 15-18 Ocak'ta saat 20.00'de, 19 Ocak'ta saat 15.00 ve 20.00'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, Tomris Çetinel'in yönetmenliğini yaptığı, "Kadın Sığınağı" adlı oyun ise 22 Ocak-2 Şubat'ta sahnelenecek.

Çocuk oyunu olan "Don Kişot" ise 2 Ocak Çarşamba saat 14.00'te, 3 Ocak Perşembe saat 10.30'da ve 6 Ocak Pazar saat 11.00'de izlenebilecek.

Ayrıca, "Fareler ve İnsanlar" adlı oyunla 15-19 Ocak'ta Ankara'da, "Yolcular" 23-24 Ocak'ta Elazığ'da ve 25- 26 Ocak'ta tarihlerinde Malatya'da perde açacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:32 Kaynak: AA

Hacı Ömer Sabancı, Devlet Tiyatroları, Adana, Kültür Sanat
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