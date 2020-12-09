Kumar oynayarak sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Adana'da bir evde 16 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 70 bin lira para cezası yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Akdam Mahallesi'nde yaşayan E.D'nin evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı.

Evin girişinde bulunan odadaki 16 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 70 bin lira para cezası yazıldı.