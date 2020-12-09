Kumar oynayarak sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

Kumar oynayarak sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ceza yazıldı

09.12.2020 12:39

Adana'da bir evde 16 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 70 bin lira para cezası yazıldı.

Adana'da bir evde 16 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 70 bin lira para cezası yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Akdam Mahallesi'nde yaşayan E.D'nin evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı.

Evin girişinde bulunan odadaki 16 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 70 bin lira para cezası yazıldı.

Kumar oynayarak sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ceza yazıldı
Kumar oynayarak sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ceza yazıldı
Kumar oynayarak sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ceza yazıldı
Kumar oynayarak sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ceza yazıldı

İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumar oynayarak sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika


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