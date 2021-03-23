Kundaklanan iki otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

Adana'da park halindeyken kundaklanan iki otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, park halindeki iki otomobilden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine genel Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan söndürdü.
Hasar gören otomobillerde inceleme yapan ekipler, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.
Kaynak: AA
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