Adana'da kundaklanan iş yerinde hasar oluştu - Son Dakika

Adana'da kundaklanan iş yerinde hasar oluştu

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan iş yerinde hasar meydana geldi.

Adana'da kundaklanan iş yerinde hasar oluştu, System.String[]

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanan iş yerinde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevredeki vatandaşlar tarafından iş yerinin camı kırılarak söndürüldüğünü tespit etti.

Döner dükkanı içerisinde inceleme yapan ekipler, iş yerini kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kundakladığını tespit etti.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri içerisinde parmak izi çalışması yaptı.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kundaklanan iş yerinde hasar oluştu - Son Dakika
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