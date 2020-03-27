Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu

6 saat önce

Adana'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, evinin çevresinde silah ateşlendiğini duyan Y. B., dışarı çıktığında park halindeki bir otomobilin yandığını görünce söndürmek için müdahalede bulundu.

Y.B'nin çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobilin benzin dökülerek yakıldığını ve Y.B'nin evine kurşun isabet ettiğini belirledi.

Olay yerine yakın yerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu

Yenidoğan Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:53 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, virüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz         
13:43
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak         
13:07
Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi Koronavirüs teşhisi konulan Burak Akkul, virüsü yendi         
12:43
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak         
12:40
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı         
12:29
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi         
12:29
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek         
12:24
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi         
12:23
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı         
12:17
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
12:17
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor         
12:08
Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı         
12:04
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
12:02
Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Dodurga Belediyesi içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı         
11:49
Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı         
11:40
Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu Son Dakika: KPSS'de sınav tarihleri belli oldu         
11:36
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu         
11:36
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi         
11:35
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek         
11:35
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
11:32
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi         
11:31
Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Mazbatası iptal edilen CHP'li vekilin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı         
11:20
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor         
11:19
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı         
11:12
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti         
11:09
Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi         
11:07
Süper model Maria Liman'dan takipçilerine davet: Benimle 3 ay karantinada kalıp eğlenmek isteyen var mı? Süper model Maria Liman'dan takipçilerine davet: Benimle 3 ay karantinada kalıp eğlenmek isteyen var mı?         
11:07
Hadise karantina dinlemedi! Kuaförünü ayağına çağırıp kesenin ağzını açtı Hadise karantina dinlemedi! Kuaförünü ayağına çağırıp kesenin ağzını açtı         
10:53
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı         
10:50
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 13:50:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]