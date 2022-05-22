Kundaklanan otomobilde hasar oluştu

Adana'da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu 01 HC 620 plakalı otomobilde hasar meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, motosikletteki iki kişinin otomobili kundaklandığını tespit etti.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.