Son Dakika Haberleri: Adana'da Kundaklandığı İddia Edilen Otomobilde Hasar Oluştu

Adana'da Kundaklandığı İddia Edilen Otomobilde Hasar Oluştu

37 dakika önce

Adana'da park halindeyken kundaklandığı iddia edilen otomobilde hasar meydana geldi.

Adana'da park halindeyken kundaklandığı iddia edilen otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 01 KM 257 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada otomobilin sahibi Hayrettin Kızılçınar da durumu fark ederek su dolu kovalarla yangına müdahalede bulundu. Yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, motor, tavan ve bagaj kapağında hasar oluşan otomobilin kundaklandığını belirledi.

Ekipler, otomobili kundaklandığı ileri sürülen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:25 Kaynak: AA

Seyhan, İtfaiye, Polis, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İnanılmaz Olay: Bakıma Götürülen Otobüsten Çıktı Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı İşçiler, 1987 Yılının Gazetesine Sarılmış Kutuda İnsan Kafatası ve Kemikleri Buldu! Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 06:02:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Kundaklandığı İddia Edilen Otomobilde Hasar Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]