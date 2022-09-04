13 yaşındaki kız çocuğu suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden ailesiyle birlikte Adana'da Küp Şelaleleri'ne pikniğe gelen 13 yaşındaki F.N.K,, terliğini suya düşürdü. Terliği almak için suya giren F.N.K, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

BABASI DA SUYA ATLADI

Kızını gören Hasan Kayabaşı da suya girdi ancak o da sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 30 metre sürüklenip, bir kayaya tutunan Hasan Kayabaşı, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmada F.N.K, sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede F.N.K'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından F.N.K'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.