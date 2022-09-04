13 yaşındaki kız çocuğu suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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13 yaşındaki kız çocuğu suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

04.09.2022 17:49
13 yaşındaki kız çocuğu suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Adana'da Küp Şelaleri'ne ailesiyle gezmeye gelen 13 yaşındaki kız çocuğu, suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapıldı. Küçük kızını kurtarmak için suya atlayan fakat kendisi de akıntıya kapılana babası zorlukla kurtarıldı. İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmada küçük kızın cansız bedeni bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden ailesiyle birlikte Adana'da Küp Şelaleleri'ne pikniğe gelen 13 yaşındaki F.N.K,, terliğini suya düşürdü. Terliği almak için suya giren F.N.K, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

BABASI DA SUYA ATLADI

Kızını gören Hasan Kayabaşı da suya girdi ancak o da sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 30 metre sürüklenip, bir kayaya tutunan Hasan Kayabaşı, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Ailesiyle geldiği piknikte suya düşen terliğini almak isteyen 13 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak can verdi

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmada F.N.K, sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede F.N.K'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından F.N.K'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yaşındaki kız çocuğu suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 yaşındaki kız çocuğu suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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