Son Dakika Haberleri: Adana'da Kuraklık Yönetimi Projesi Toplantısı

Adana'da Kuraklık Yönetimi Projesi Toplantısı

28 dakika önce

İklim değişikliğinden olumuz olarak etkilenecek olan Adana'da, Seyhan, Ceyhan ve Asi Havzalarında Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi toplantısı yapıldı.

Adana'da Kuraklık Yönetimi Projesi Toplantısı, System.String[]
İklim değişikliğinden olumuz olarak etkilenecek olan Adana'da, Seyhan, Ceyhan ve Asi Havzalarında Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi toplantısı yapıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kuraklığın üretim kaynaklarına ve sosyo-ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması, havzadaki kısıtlı su kaynaklarının akılcı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, Türkiye'nin enerji ve tarımsal üretim açısından önemli olan ve iklim değişikliğinden olumsuz olarak etkileneceği öngörülen Seyhan, Ceyhan ve Asi Havzalarında Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi uygulandığını söyledi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Bu kapsamda, Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kuraklık Yönetim Dairesi Başkanı Maruf Aras, Ç.Ü. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Çetin, Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri ile Bakanlık ve İl Müdürlüğü teknik elemanlarının da katılımıyla İl Müdürlüğü toplantı salonunda proje tanıtım toplantısı gerçekleştirilerek, konu ile ilgili yapılması planlanan işler görüşüldü ve bilgi alış-verişinde bulunuldu" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:34 Kaynak: İHA

Ceyhan, Seyhan, Adana, Güncel
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