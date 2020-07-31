Adana'da Kurban Bayramı manzaraları - Son Dakika

Koronavirüs salgını sürecinde, kentin çeşitli bölgelerinde tedbirler alınarak kurban kesim noktaları oluşturulurken, Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde, onlarca koyunu dükkanının önündeki kaldırımda kesenler çirkin görüntüler oluşturdu. Evinin damında kurban kesip derisini yüzen bir vatandaş dikkat çekerken, kurbanını kaldırımda kestiren vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı, bazılarının ise maske takmadığı görüldü.

ADANA'da, tedbirlere uymayarak, dükkanlarının önündeki kaldırımda kurban kesenler, çirkin görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşların ise evlerinin damında kurban kesmesi dikkat çekti.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:25

Kaynak: DHA

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