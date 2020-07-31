Adana'da Kurban Bayramı namazı - Son Dakika

Sosyal mesafe kuralına uyarak camide ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, verilen vaazı dinleyerek edilen dualara "amin" dedi.

Türk Kızılay Adana Şubesi de vatandaşlara lokum ikram etti.

Yüreğir Belediyesi tarafından cami girişinde vatandaşlara maske, seccade ve dezenfektan verildi.

Bayram namazının kılınması Adana 'da, Sabancı Merkez Camisine sabahın erken saatlerinde gelen çok sayıda vatandaş, belirlenen hijyen kuralları kapsamında içeri alındı.

Yüreğir Belediyesi tarafından maske, seccade ve dezenfektan verilmesi

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 07:14

Kaynak: AA

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