Son Dakika Haberleri: Adana'da kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı

1 saat önce

Adana'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

Adana'da kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı, System.String[]
Adana'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.
Ekipler, bir yıl boyunca emek verip satışa hazırladıkları hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için esnafa uyarılarda bulundu.
Satıcıların, sahte para ve "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık konularında dikkatli olmalarını isteyen ekipler, benzeri durumlara alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.
Yapılan bir pazarlığa da şahit olan ekip, hem satıcıya hem alıcıya bir banknotun sahte olup olmadığının nasıl anlaşılacağıyla ilgili basit yöntemleri anlattı.
Esnaf, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek polislere uyarıları için de teşekkür etti.
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da kalpazan operasyonu
Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı Tarihi Eminönü Balıkçısı vahşetinde, "Polis olay yerine geç geldi" iddiasına Emniyet'ten açıklama! Doğu Perinçek: Abdullah Öcalan'dan çiçek aldığıma pişman değilim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:37:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da kurban satış yerlerinde sahte para uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]