Son Dakika Haberleri: Adana'da kurbanlık fiyatı
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Adana'da kurbanlık fiyatı

47 dakika önce

Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kurbanlık küçükbaş kilogram fiyatının 26, büyükbaş fiyatının da 21 lira olduğunu bildirdi.

Adana'da kurbanlık fiyatı, System.String[]
Adana Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kurbanlık küçükbaş kilogram fiyatının 26, büyükbaş fiyatının da 21 lira olduğunu bildirdi.
Saruhan, yaptığı açıklamada, canlı koyun ithal edilmesinden dolayı kurbanlık fiyatlarının değiştirildiğini kaydetti.
Saruhan, kurbanlık fiyat belirleme komisyonu olarak küçükbaş hayvanlar için kurbanlık kilogram fiyatının 26, büyükbaş fiyatının da 21 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:58 Kaynak: AA
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