Adana'da kurbanlık keçi çatıdan düştü - Son Dakika

Adana'da kurbanlık keçi, kaçtığı çatıdan düştü. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüde kurbanlık keçinin 2 katlı müstakil evin çatısına çıktığı ve dengesini kaybedip düştüğü görüldü. Keçinin düştükten hemen sonra ise kaçmaya çalışması dikkat çekti.

Bu sırada aşağıda bekleyen bir vatandaş kaçan keçiyi yakaladı. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.