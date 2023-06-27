Adana'da Kurbanlık Keçi Çatıya Kaçtı

Adana'da sahibinin elinden kurtulan kurbanlık keçi evin çatısına kaçtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

EVİN ÇATISINA KAÇTI

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kurbanlık bir keçi, bir evin çatısına tırmanarak kaçmaya başladı.

KAMERALARA YANSIDI

Kurbanın sahiplerinin keçiyi yakalama çalışmaları sırasında komik görüntüler ortaya çıktı. Mahalle sakinleri bu anları cep telefonlarıyla anbean görüntüledi. Uzun uğraşlar sonrasında kurbanın sahibi keçisini başka bir evin damına atladığı sırada yakaladı.