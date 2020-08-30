Adana'da Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği kuruldu - Son Dakika

Adana'da Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) kuruldu.

KÜRSAD Genel Başkanı Mustafa Çakar, yaptığı açıklama, vatan ve millet sevdalısı insanların, Türkiye'nin daha da gelişmesi ve büyümesine katkı sunmak için KÜRSAD çatısı altında bir araya geldiğini belirtti.

Kuruluş dilekçelerinin Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Adana Valiliği'ne verildiğini ve resmiyet kazandığını kaydeden Çakar, hukuk, eğitim, ekonomi, politika, güvenlik, enerji, çevre, uluslararası ilişkiler, tarım, hayvancılık, çevre, teknoloji, kültür ve sanat gibi çok sayıda alanda faaliyet yürüteceklerini ifade etti.

Çakar, sivil toplum örgütleri, kamu-özel kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılmasına, geliştirilmesine, güçlendirilmesine ve sürdürebilirliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.