Adana'da kuru bezelye ve nohut farklı lezzetlere dönüştürüldü - Son Dakika

Adana'da kuru bezelye ve nohut farklı lezzetlere dönüştürüldü

15.03.2021 15:38
Adana'da kuru bezelye ve nohut farklı lezzetlere dönüştürüldü, System.String[]

Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bezelye ve nohut çeşitleri farklı lezzetlere dönüştürüldü.

Adana'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bezelye ve nohut çeşitleri farklı lezzetlere dönüştürüldü.

Türkiye'de ilk defa yerli ve milli tohumlarla üretilen bezelye ve nohutlar çok farklı lezzetlerde çorba, tatlı ve tuzlu yemeklere dönüştürülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve ıslah edilen yerli ve milli tohumlardan elde edilen Seçkin, Caner, Onur, Hasanbey, Sezgin, İnci nohut çeşitlerinden ve bezelye çeşitlerinden Irmak, Deren, Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Adana TAYEM işbirliği ile öğretmen Şerife Karakuş tarafından verilen Türk Mutfağı kurslarında kursiyerlerin elinde farklı lezzetlere dönüştürüldü.

Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslara Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü kuru bezelye ve nohut temin ederek Adana TAYEM ise yemeklerin tanıtımını yaparak projeye katkı sağladı. Kursiyerlerce şimdiye kadar denenmemiş yemek, kurabiye, börek gibi hamur işleri ve tatlı, tuzlu pasta yapılarak çok farklı lezzetler elde edildi. Özellikle kuru bezelyeden farklı yiyecek çeşitleri ortaya kondu. Yapılan yemeklerden bir ilk olan bezelye humusu, tatlı nohut humusu en çok ilgi gören yemeklerin başında yer aldı. Sunumu Adana TAYEM Müdürü Emin Tepeli tarafından yapılan tanıtım programında Dr. Durdane Mart, Dr. Meltem Türkeri, Dr. Ayşe Nuran Çil işbirliği projesi ve çeşitlerle ilgili bilgiler verdi.

Projenin sonraki aşamalarında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen diğer çeşitlerinde eklenerek enstitü, TAYEM ve halk eğitim merkezi işbirliği ile çalışmaların zenginleşerek devam edeceği bildirildi. - ADANA

Adana'da kuru bezelye ve nohut farklı lezzetlere dönüştürüldü
Adana'da kuru bezelye ve nohut farklı lezzetlere dönüştürüldü

Halk Eğitim Merkezi, Doğu Akdeniz, Tarım, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da kuru bezelye ve nohut farklı lezzetlere dönüştürüldü - Son Dakika


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