Adana'da KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Çukurova Üniversitesi Teknokent'in ev sahipliğinde yapıldı.

Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Zafer Öz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi ve sonrası ilin sanayi durumu, ithalat-ihracat ve destekler ile ilgili gündem konuları görüşüldü, değerlendirmeler yapıldı.

Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan'ın kurul tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar ve 2021-2023 il sanayi ve teknoloji çalışma planı hakkında bilgi verdiği toplantıda, Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Çolak, ildeki Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ersin Akpınar, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği temsilcisi Murat Torun, KOSGEB Adana İl Müdürü Mehmet Eren, Teknokent Genel Müdürü Osman Kara ile özel sektör temsilcileri ve akademisyenler bilgiler verdi, sunum yaptı.