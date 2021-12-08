Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi, elektrik ve telekomünikasyon hatları zarar gördü.

Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Fatih Anadolu Lisesi yakınındaki bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, elektrik ve telekomünikasyon hatlarının da kopmasına neden oldu.

Yolun trafiğe kapanmasına neden olan ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, gazetecilere, gece saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle Millet Bahçesi'ndeki bir ağacın dalının koptuğunu, sabah saatlerinde ise devrilerek yolu kapatan başka bir ağacın ekiplerce kaldırıldığını belirtti.

Ateş, ekiplerin kent genelinde kontrollerini sürdürdüğünü kaydetti.