Adana'da kuyu faciasındaki 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı - Son Dakika

Adana'da kuyu faciasındaki 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı

Adana'da kazdıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kuyudan çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da kuyu faciasındaki 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı, System.String[]

Adana'da kazdıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kuyudan çıkarılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 1'i kız 4 çocuklu Haluk-Havva Karahan çifti, Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi, Bozcalar mevkisinde satın aldıkları araziye ev yaptırdı. Burada tavuk yetiştiren Haluk Karahan, bahçesini sulamak için kuyu kazısına başladı. Bir kaç haftadır kuyu açmak için çalışma yapan Haluk Karahan, bugün de çalışmak için yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya indi. Haluk Karahan çıkmayınca oğlu Ömer ile kardeşi Sefa Karahan kuyuya indi. Bir süre sonra Havva Karahan da eşi, oğlu ve kaynından haber alamayınca kuyuya indi. Karahan çiftinin diğer çocukları endişelenip kuyuyu kontrol ettiklerinde içeriden gaz kokusu geldiğini fark etti. İçeridekilerin zehirlendiğini düşünerek 112'ye arayarak yardım istedi. Olay yerine jandarma, sağlık, Cankur ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, ilk olarak Haluk Karahan'ın ardından eşi Havva Karahan'ın cansız bedenini kuyudan çıkardı. Bu sırada Karahan çiftinin çocukları gözyaşlarına boğulup feryat etti.

Karı ile kocanın cansız bedenlerinin kuyudan çıkartılmasının ardından ekipler 1 saatlik çalışma sonucu Ömer ve Sefa Karahan'ın da cansız bedenlerini kuyudan çıkarttı. 4 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Adli Tıp Kurumu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 07:24

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kuyu faciasındaki 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İsrail savaş uçakları, Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı         
19:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir         
19:30
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış         
18:11
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı         
18:09
Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor         
17:30
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:21
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı         
16:39
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları         
16:01
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu         
14:47
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu         
14:46
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok         
14:37
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi         
13:46
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı         
13:32
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı         
13:24
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi         
13:21
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar         
13:04
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü         
12:56
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu         
12:23
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı         
11:49
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı         
11:14
Ordu'da üretilen aspir yağı 7 ülkeye ihraç ediliyor Ordu'da üretilen aspir yağı 7 ülkeye ihraç ediliyor         
11:09
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir         
10:40
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi         
10:39
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş         
10:23
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor         
10:03
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı         
09:52
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü         
09:37
Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi Bakan Koca'nın dikkat çektiği kentte, bir günde 2 bin 913 kişiye korona cezası kesildi         
09:11
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor         
08:47
Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu Osmaniye'de kayıp ihbarı yapılan Yusuf'tan acı haber! Metruk binada yıkılan duvarın altında bulundu         
03:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 01:36:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da kuyu faciasındaki 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei