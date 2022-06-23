Adana'da kuyulardan petrol çıkarılıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurduğu Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli araştırma sahasında petrol çıkarma işlemleri devam ediyor.

1998 Ceyhan Depremi'nden sonra ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi'nde yer altı suyuna petrol karıştı. O dönem yapılan kuyu çalışmaları sonuçsuz kaldı. 2 yıldır bölgede petrol arayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bin 350 metrede petrol buldu. Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli araştırma sahasına açılan kuyulardan petrol çıkaran ve günlük 2-3 tanker sevkiyatı yapan TPAO'nun, mahallede 12 yeni kuyu açacağı öğrenildi. Kuyular için yeni yollar açıldığı ve Mud Pit havuzunun da kurulduğu görüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bir gazeteye verdiği röportajında "Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz" diyerek petrol keşfini bildirdi. Çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenildi.

TPAO'nun petrol çıkardığı tarlanın sahibi Orhan Buhur, sevinç yaşadıklarını söyledi. Buhur, "Petrol ilk olarak 1998 yılında bulundu. 2014 yılında özel şirket geldi, kuyudaki petrol sulu olduğu için iflas etti. Ondan sonra 2021 yılında TPAO geldi aynı kuyuda çalışma yaptılar ve petrolü çıkarmaya başladılar. Şu an üretim devam ediyor. Yolumuzu yaptılar. Kamulaştırma yaparak paramızı ödediler. Petrol çıktığından dolayı memnunuz, sahada canlanma, oldu yollar yapıldı, her şey düzeldi. Başka tarlalara da yeni kuyular açılacak. Devletimizden vatandaşı memnun edecek para vermesini ve bürokratik sürecin hızlı ilerlemesini rica ediyoruz ki sevinç yaşanırken mağduriyet yaşanmasın" dedi.