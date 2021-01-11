Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı

11.01.2021 09:45
Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesinde 3 Ocak'ta kuyumcu dükkanından hırsızlık girişiminde bulunurken yakalanan Mustafa O. (34) ile Emrullah G'nin (21)emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların açmaya çalıştıkları kasada 18 kilogram altın bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin daha önce kentteki akaryakıt istasyonu ile İstanbul, Antalya ve Mersin'deki iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle cezaevine gönderildikleri ve yaklaşık bir ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kar maskeli şüpheliler kamerada

Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yerine otomobille gelen kar maskeli iki zanlının araçtan inip uzaklaşmaları ve bir süre sonra ellerindeki çantayla dönmeleri yer alıyor.

Olay

Yeşiltepe Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının 3 Ocak'ta alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edilmişti. İş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu fark eden ekipler, içeriye girdiklerinde iki şüpheliyi saklanırken yakalamıştı. Zanlıların güvenlik kamerasının kablolarını kestikleri ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlenmişti.???????

Kuyumcu, Mersin, Adana, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


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