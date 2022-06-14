Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi - Son Dakika
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Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi

14.06.2022 21:02
Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi

ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, girdikleri kumyucuda işletmeci Hanifi Çetinkaya'yı (42) tabancayla bacağından yaralayıp, altın ve parasını gasbetti.

ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, girdikleri kumyucuda işletmeci Hanifi Çetinkaya'yı (42) tabancayla bacağından yaralayıp, altın ve parasını gasbetti. Polis, olayın ardından motosiklet ile kaçan iki şüphelinin yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile cadde üzerindeki kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz iki kişi, tabanca çekip, işletmeci Hanifi Çetinkaya'ya saldırdı. Çetinkaya'yı darbedip, tabanca ile bacağından bacağından vuran şüpheliler, camekandaki bir miktar altını gasbedip, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Çetinkaya ise vatandaşlar tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Gasp şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.


Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi
Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi
Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi
Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi
YORUMLAR
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Adana'da silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı Adana'da silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı Niğde'de sel nedeniyle yol çöktü, heyelan meydana geldi (2) Niğde'de sel nedeniyle yol çöktü, heyelan meydana geldi (2)
Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi - Son Dakika
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