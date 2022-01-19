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Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

19.01.2022 10:00

Adana'da kepengini kırarak girdikleri kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'da kepengini kırarak girdikleri kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde Z.K'ye ait kuyumcu dükkanının gece saatlerinde alarmının devreye girmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcuya kepenginin zorlanarak, kapısına da tabancayla ateş edilerek girildiğini ve içerideki 200 bin liralık altının çalındığını belirledi.

Bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin olayda kiralık bir araç kullandıklarını tespit etti.

Ekipler, otomobili kiralayan Mustafa A'yı gözaltına aldı. Mustafa A'nın ifadesi doğrultusunda olaya karıştıkları öne sürülen arkadaşları Şahin K. (33) ve Sadık K. (23) de adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

İkametlerde arama yapan ekipler, olayda kullanıldığını değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirdi, çalınan altınlara ise ulaşamadı.

Şüphelilerin altınları satıp aralarında paylaştıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şahin K. ve Sadık K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheliler iş yerinin kepengini demir çubukla zorlayıp açtıktan sonra kapısına silahla ateş ediyor. İçeriye giren zanlılardan biri daha sonra elinde çuvalla dışarıya çıkıp arkadaşlarıyla olay yerinden kaçıyor.

Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

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Kuyumcu, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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