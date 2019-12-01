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Adana'da kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

6 saat önce

Adana'da, kaldırım taşıyla camını kırarak girdiği kuyumcudan çok sayıda ziynet eşyası çalan şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'da kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında, System.String[]

Adana'da, kaldırım taşıyla camını kırarak girdiği kuyumcudan çok sayıda ziynet eşyası çalan şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını öğrenen iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde şüpheli bir şahsın elindeki kaldırım taşıyla dükkanın camını kırdığını ve içeri girerek vitrinde bulunan çok sayıda saat ve ziynet eşyasını çaldığını tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Çukurova, Sabah, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:02 Kaynak: AA
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