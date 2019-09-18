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Adana'da kuyumcudan hırsızlık kamerada

1 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir kuyumcudan altın yüzük çaldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kuyumcudan hırsızlık kamerada, System.String[]

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir kuyumcudan altın yüzük çaldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine giden ekipler, güvenlik kamerası görüntüsünden biri kadın iki kişinin kuyumcuyu oyaladığını, başka bir kadının da tabladaki altın yüzüklerden birini alıp cebine koyduğunu fark etti.

Şüphelilerin olayın ardından bir otomobille bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Polis, aracın plakasından adreslerine ulaştığı Sevil A. (51), kızı Kibar K. (19) ve kızının arkadaşı Şeyhmus G'yi (26) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahintepe Mahallesi, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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