Son Dakika Haberleri: Adana'da Kuyuya Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı

Adana'da Kuyuya Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı

33 dakika önce

Adana'nın Çukurova ilçisinde kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana'da Kuyuya Düşen Koyunu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Adana'nın Çukurova ilçisinde kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Karahan Mahallesi'nde, Mehmet Tokgöz'e ait koyun kuyuya düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, koyunu düştüğü kuyudan çıkararak sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:51 Kaynak: AA

Çukurova, Adana, İtfaiye, Güncel
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