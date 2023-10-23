Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

SEBEP, ALACAK VERECEK MESELESİ

Yüreğir'de Samet Ç. (18), Serkan G. (18) ile Erkan G. (15) arasında Havutlu Mahallesi'ndeki Samet Ç'nin evinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ç. evdeki tüfekle kardeşler Serkan G. ile Erkan G'ye ateş etti.

BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgada yaralanan Erkan G. 112 Acil servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine, Serkan G. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Erkan G. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Serkan G'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Samet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.