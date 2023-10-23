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Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son Güncelleme: 23.10.2023 07:49

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

SEBEP, ALACAK VERECEK MESELESİ

Yüreğir'de Samet Ç. (18), Serkan G. (18) ile Erkan G. (15) arasında Havutlu Mahallesi'ndeki Samet Ç'nin evinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ç. evdeki tüfekle kardeşler Serkan G. ile Erkan G'ye ateş etti.

BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgada yaralanan Erkan G. 112 Acil servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine, Serkan G. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Erkan G. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Serkan G'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Samet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Havutlu, Adana, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzenlerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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