Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı

11.06.2022 07:20
Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'da sabah saatlerinde kuzeni tarafından başından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı.

Adana'da sabah saatlerinde kuzeni tarafından başından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.C saat 04.30 sıralarında ailesiyle birlikte kalan kuzeni Samet Caymaz'ın (24) evine gitti. H.C bir süre içeride oturduktan sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kuzeni Samet Caymaz'ı başından tabancayla vurdu. Ardından H.C evden çıkarak kaçtı.

Samet'in babası ve annesi durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Samet'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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