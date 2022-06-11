Hakan C. bir süre içeride oturduktan sonra henüz bilinmeyen nedenle kuzenini başından tabancayla vurdu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzeni tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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