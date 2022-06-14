Adana'da kuzenini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 24 yaşındaki kuzenini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Serinevler Mahallesi'nde 11 Haziran'da kuzeni Samet Caymaz'ı (24) silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.C'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen H.C, olay sırasındaki kavgada ayağı kırıldığı için polislerin desteğiyle yürüyebildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen H.C, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ailesinin organlarını bağışladığı Samet Caymaz'ın cenazesi de Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olay
Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 11 Haziran'da H.C, kavga ettiği kuzeni Samet Caymaz'ı başından tabancayla vurarak kaçmıştı. Olayda ağır yaralanan Samet Caymaz, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Beyin ölümü gerçekleşen Caymaz'ın ailesi, oğullarının 4 organının bağışlanmasına onay vermişti.
Polis, zanlı H.C'yi ise merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki bir akrabasının evinde yakalamıştı.
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