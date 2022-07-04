Adana'da seyir halindeyken lastiği fırlayan minibüsün otomobile çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Mustafa K. idaresindeki 27 L 1405 plakalı minibüs, Doğankent Mahallesi'nde seyir halindeyken lastiği fırladı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AJR 571 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Lastiği fırlayan minibüsün otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika