Adana'da lastiğini patlattıkları otomobilden 130 bin lira çaldılar - Son Dakika

Adana'da lastiğini patlattıkları otomobilden 130 bin lira çaldılar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 kişinin lastiğini patlattıkları otomobilden, sürücüye yardım etme bahanesiyle 130 bin lira çaldığı iddia edildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 kişinin lastiğini patlattıkları otomobilden, sürücüye yardım etme bahanesiyle 130 bin lira çaldığı iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Hacı Ahmet Haskan bankadan para çektiği sırada otomobilinin lastiğini 3 kişi patlattı. Haskan otomobiliyle bir süre ilerledikten sonra lastiğinin patladığını fark edip aracı yol kenarına aldı. Sürücüyü başka bir araçla takip eden zanlılar, Haskan'ın yanına gelip lastiği tamir etme bahanesiyle ön koltuktaki içinde 130 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı. Haskan'ın durumu bildirmesi üzerine polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:13

Kaynak: AA

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