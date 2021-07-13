Adana'da lastikleri jantlarıyla çalan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

ADANA'da, araçları kriko ile kaldırıp, lastikleri jantlarıyla çalan 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde araç lastiklerinin çalındığını iddia eden 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde araştırma yapan polis, 3 şüphelinin araçları kriko ile kaldırıp, 12 lastiği jantlarıyla birlikte çaldığını belirledi. Ekiplerin kimlik tepitinin ardından Bilal P., Özgür S. ile Şahin G., saklandıkları adreslerde eş zamanlı baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen lastikler, sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk eden şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.