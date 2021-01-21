Adana'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinden kaçak cep telefonu çıktı - Son Dakika

Ekipler, valizdeki leblebi, bulgur ve çay paketleri içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 68 cep telefonu daha buldu.

Adana 'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinin içine gizlenmiş kaçak 70 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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