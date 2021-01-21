Adana'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinden kaçak cep telefonu çıktı - Son Dakika

Adana'da leblebi, bulgur ve çay paketlerinin içine gizlenmiş kaçak 70 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda yürüttüğü uygulamada, bir otobüsü durdurarak yolcuların kimliklerini kontrol etti, çanta ve valizlerini aradı.
Polis, üzerinde paketi açılmamış kaçak 2 cep telefonu ele geçirdiği yolcunun valizinde detaylı arama yaptı.
Ekipler, valizdeki leblebi, bulgur ve çay paketleri içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 68 cep telefonu daha buldu.
Kaçak cep telefonlarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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