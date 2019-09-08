Son Dakika Haberleri: Adana'da Lezzet Festivali heyecanı
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Adana'da Lezzet Festivali heyecanı

1 saat önce

Adana'da, düzenlendiği ilk yıldan itibaren yerli ve yabancı lezzet tutkunlarının büyük ilgisini çeken ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Adana Lezzet Festivali" yürütme kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana'da Lezzet Festivali heyecanı, System.String[]

Adana'da, düzenlendiği ilk yıldan itibaren yerli ve yabancı lezzet tutkunlarının büyük ilgisini çeken ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Adana Lezzet Festivali" yürütme kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.


Çukurova Kalkınma Ajansı'ndaki toplantıya Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile festivale destek veren kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


Adana Valiliğinin himayelerinde bu yıl "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek olan festivale; Fas, Lübnan, Malta, İtalya, KKTC'nin yemekleri ile İspanya, Fransa, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan'ın ünlü şeflerinin katılacağını, Gaziantep ve Hatay'ın da konuk şehir olarak yer alacağını vurgulayan Vali Demirtaş, festivalin en güzel ve amacına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için komite üyesi kuruluşlar ile birlikte ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.


Vali Mahmut Demirtaş'ın, katılımcılara teşekkür ettiği ve tüm lezzet tutkunlarını 4-5 ve 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Merkez Park'ta, Avrupa ülkelerine mensup şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan "3. Adana Lezzet Festivali"ne davet ettiği toplantı, festivale yönelik çalışmaların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve hazırlık komitesi üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmeleriyle sürdü. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Yunanistan, Hatay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:18 Kaynak: İHA
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