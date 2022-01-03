Adana'da liseli öğrenciler, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 30 lise öğrencisi, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterime giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmine ilçedeki liselerden 30 öğrenciyi götürdü.

Akgedik, öğrencilerin 15 yaşındaki bir kahramanı tanıması, vatan ve millet sevgisini güçlendirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Filmin ardından öğrenciler Başkan Akgedik ile yemek yiyip, Adana'yı gezdi.