Adana'da lokantaya silahlı ve molotofkokteylli saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Adana'da lokantaya silahlı ve molotofkokteylli saldırı güvenlik kamerasında

Adana'da bir grubun daha önce müşteri olarak gittikleri ve kovuldukları lokantaya tabanca, taş ve molotofkokteylli saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir grubun daha önce müşteri olarak gittikleri ve kovuldukları lokantaya tabanca, taş ve molotofkokteylli saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mustafa T. (21), Mehmet T. (19), Bakan S. (19), Ramazan T. (21) ve Ömer C. (20), yemek için merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir lokantaya gitti.

Grubun tartışma sırasında masayı devirmesi üzerine, işletmeci Mehmet T. ile oğlu Cihan T. yanlarına gidip "Burada kavga olmaz" diyerek 5 kişinin lokantadan ayrılmalarını istedi. Bunun üzerine lokanta işletmecileriyle grup arasında başlayan kavgada ağır yaralanan Ramazan T, hastaneye kaldırıldı.

İş yerine saldırı kamerada

Kavganın ardından yüzlerini maske ve bezle gizleyen 4 şüpheli, gece bir otomobille kimsenin bulunmadığı sırada iş yerine geldi.

Zanlılardan ikisi tabancayla ateş ederek, diğerleri de taş ve tekme atarak iş yerine zarar vererek kaçtı.

Bu saldırının ardından şüphelilerden biri sabaha karşı dönüp elindeki 3 molotofkokteylini iş yerine attı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği olay sırasında zanlı iş yerinden pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu ayağından yaralandı.

Kaçmaya çalışan zanlı bir süre sonra yere düşüp hareketsiz kaldı.

Daha sonra şüpheli arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerine yönelik tabanca, molotofkokteylli ve taşlı saldırıyı Mehmet T, Mustafa T, Bakan S, ve Ömer C'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekip, yaralı Mehmet T. ile arkadaşları Mustafa T, Bakan S, Ömer C. ve şüphelilerin kullandığı otomobili kiraladığı tespit edilen Nihat Ö'yü yakaladı.

İş yeri sahibi Mehmet T. de ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca ve iki pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan olayda yaralanan Mehmet T. ile Mustafa T. ve Ömer C. tutuklandı, iş yeri sahibinin de arasında olduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da lokantaya silahlı ve molotofkokteylli saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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