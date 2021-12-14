Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı.
Merih Gürhani, Şehitler Bulvarı'nda 01 NG 390 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada patlama meydana geldi.
Aracın alev alması üzerine aracından inen Gürhani yaralandı.
Gürhani, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Patlamanın araçtaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı - Son Dakika