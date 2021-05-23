Adana'da LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

23.05.2021 10:01
Adana'da LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin LPG tankında 14 kilogram esrar ele geçirildi.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin LPG tankında 14 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu değerlendirdiği bir otomobili durdurup dedektör köpek "Uzi" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, LPG tankına gizlenmiş 14 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki Suriye uyruklu İ.A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu, Adana, Esrar, Uzi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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