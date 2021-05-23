Adana'da LPG tankında uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu değerlendirdiği bir otomobili durdurup dedektör köpek "Uzi" ile arama yaptı.

Adana 'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin LPG tankında 14 kilogram esrar ele geçirildi.

Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır

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