Adana'da maden ocağına çığ düştü: 1 ölü, 1 yaralı, 2 kişi kayıp - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da maden ocağına çığ düştü: 1 ölü, 1 yaralı, 2 kişi kayıp - Son Dakika

Adana'da maden ocağına çığ düştü: 1 ölü, 1 yaralı, 2 kişi kayıp

42 dakika önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düştü.

Adana'da maden ocağına çığ düştü: 1 ölü, 1 yaralı, 2 kişi kayıp, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiinde bir maden ocağına düşen çığ sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 2 kişinin ise çığ altında kaldığı öğrenilirken arama çalışmaları sürüyor.


Adana Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pozantı ilçesi, Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağında meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düşmüştür. Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 1 vatandaşımız hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımız yaralı ve 2 vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi. - ADANA

Çamlıbel, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:48 Kaynak: İHA
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