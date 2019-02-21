Adana'da Mağazadan Elektronik Eşya Hırsızlığı
1 saat önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir elektronik eşya mağazasından 16 telefon ile 3 tablet çalındı.
Adana
'nın Seyhan
ilçesinde bir elektronik eşya mağazasından 16 telefon ile 3 tablet çalındı.
Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir mağazanın alarmının çalması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, mağazanın camının kırılarak içeri girildiğini belirledi.
Yapılan incelemede hırsızların mağazadaki tanıtım amaçlı kullanılan 16 telefon ile 3 tableti çaldığı belirlendi.
Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:24 Kaynak: AA
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