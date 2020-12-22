Adana'da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı' - Son Dakika

ADANA'da hazırlanan 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' ile kentte deprem, salgın, yangın, gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş kişilere ve şehit yakınlarına psikolojik destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, çalışmaların başladığını ve yakında projenin işler hale geleceğini belirterek, "Projedeki amaç, dramatik bir şekilde yakınını kaybetmiş bireyin en az hasarla yas sürecini atlatmasını sağlamaktır. Örneğin, koronavirüs salgını sürecinde yakınını kaybeden vatandaşlarımızın psikososyal açıdan destekçisi olacağız" dedi.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı'na kabul edilen 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' için çalışmalar başladı. Proje ile kentte her türlü travmatik olay sonucu yaşanan kayıpların ardından yeniden yapılanmaya çalışan aile bireylerine bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için profesyonel psikolojik destek sağlanacak. İlk olarak Adana'da hayata geçirilecek projenin ileriki zamanda ülke genelinde de uygulamaya konulması bekleniyor.