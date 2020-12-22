Adana'da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı' - Son Dakika

Adana'da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı'

22.12.2020 12:03
Adana'da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı', System.String[]

ADANA'da hazırlanan 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' ile kentte deprem, salgın, yangın, gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş kişilere ve şehit yakınlarına psikolojik destek verilecek.

ADANA'da hazırlanan 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' ile kentte deprem, salgın, yangın, gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş kişilere ve şehit yakınlarına psikolojik destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, çalışmaların başladığını ve yakında projenin işler hale geleceğini belirterek, "Projedeki amaç, dramatik bir şekilde yakınını kaybetmiş bireyin en az hasarla yas sürecini atlatmasını sağlamaktır. Örneğin, koronavirüs salgını sürecinde yakınını kaybeden vatandaşlarımızın psikososyal açıdan destekçisi olacağız" dedi.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı'na kabul edilen 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' için çalışmalar başladı. Proje ile kentte her türlü travmatik olay sonucu yaşanan kayıpların ardından yeniden yapılanmaya çalışan aile bireylerine bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için profesyonel psikolojik destek sağlanacak. İlk olarak Adana'da hayata geçirilecek projenin ileriki zamanda ülke genelinde de uygulamaya konulması bekleniyor.

'YAS VE MATEM SÜRECİ İNSAN PSİKOLOJİSİ İÇİN ÖNEMLİ'Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, bakanlık olarak özellikle deprem, salgın, sel, trafik kazası gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş ya da şehit yakını olan vatandaşların her daim yanında olduklarını belirterek, hayata geçirdikleri projeyle bu acıları yaşamış kişilere psikososyal ve rehabilitasyon alanlarında destek sağlanacağını söyledi. Bu gibi dramatik süreçlerde yakının kaybeden kişinin yas ve matem sürecini nasıl geçireceğinin insanın psikolojik sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Özer, "Bundan dolayı Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi'ni başlattık. İlk olarak psikolojik alanda uzman olan 24 arkadaşımız proje kapsamında eğitim alacak. Daha sonra da il müdürlüklerimizde diğer arkadaşlarımızı eğitecekler. Bu halkayı ileride daha da büyüteceğiz" dedi.'KORONAVİRÜSTEN YAKINLARINI KAYBEDENLERE PSİKOLOJİK DESTEK'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tür acılar yaşamış bireylerin her zaman destekçisi olduğunu vurgulayan Özer, çalışmayla birlikte kişinin yas ve matem sürecini nasıl geçireceği konusunda sağlamlık kazanacağını ifade etti. Bu sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesi sonucu geride kalanların hayata daha kısa sürede tutunacağını ve bir nebze de olsa acısının hafifleyeceğini dile getiren Özer, "Örneğin şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinde hastalıktan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. Onların yakınlarına bu proje kapsamında psikolojik desteğimiz sunacağız. Acısı olan vatandaşın acısına ortak olacağız. Umarım yakın zamanda ülke genelinde de bu proje uygulamaya geçecektir" diye konuştu.

Adana'da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı'
Adana'da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı'

Deprem, Yangın, Şehit, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık Lazio'dan Vedat Muriqi'in transferi için çarpıcı itiraf: Caicedo gideceği için almıştık Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Nayef Al-Rodhan: 2040'a kadar en büyük risk biyolojik tehlike, siber tehditler ve uzay çatışması olarak görülüyor Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi
F.Bahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı F.Bahçe'de bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:27
Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi         
11:58
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım         
11:30
Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı         
11:04
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları         
09:49
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 13:07:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da mağdurlara 'yas ve matem danışmanlığı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei