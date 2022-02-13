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Mahalleliden göletin kurutulmasına tepki - Son Dakika

Mahalleliden göletin kurutulmasına tepki

13.02.2022 14:14
Mahalleliden göletin kurutulmasına tepki

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, vatandaşlar mahallelerindeki göletin kurutulmasına tepki gösterdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, vatandaşlar mahallelerindeki göletin kurutulmasına tepki gösterdi.

Kuyumcular Mahallesi'nde toplanan ve çeşitli dövizler taşıyan vatandaşlar, göletin moloz ve kül dökülerek kurutulduğunu öne sürdü.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, buranın tekrar eski haline getirilmesini istedi.

Mahalle sakinleri, tarıma elverişli arazilerin bulunduğu bölgede kurutulan gölet nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yetkililerden göletin eski haline getirilmesi için destek beklediklerini kaydetti.

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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahalleliden göletin kurutulmasına tepki - Son Dakika


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