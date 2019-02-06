Son Dakika Haberleri: Adana'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Adana'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

2 saat önce

Adana'da, kayalık bölgede mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı, System.String[]
Adana'da, kayalık bölgede mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ceyhan ilçesi Davudi Dağı'nda bir keçi, yaklaşık 50 metrelik uçurum olan bölgede mahsur kaldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonrası keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:02 Kaynak: AA

Ceyhan, AFAD, Adana, Güncel
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