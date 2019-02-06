Adana'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
2 saat önce
Adana'da, kayalık bölgede mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Adana
'da, kayalık bölgede mahsur kalan keçi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekiplerince kurtarıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ceyhan
ilçesi Davudi Dağı'nda bir keçi, yaklaşık 50 metrelik uçurum olan bölgede mahsur kaldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonrası keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:02 Kaynak: AA
Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Çilem Doğan, Ölen Leyla Sönmez'i Ameliyattan Önce Uyardığını Söyledi
Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi
Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı
İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali