Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ele geçirildi

11.08.2022 11:28
Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ele geçirildi

Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ile 45 bronz sikke ele geçirildi.

Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ile 45 bronz sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine aradı.

Araçta, mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ile çeşitli dönemlere ait olduğu düşünülen 45 bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da mamut çenesi olduğu değerlendirilen iki fosil ele geçirildi - Son Dakika
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