Son Dakika Haberleri: Adana'da manava kaçak içki operasyonu: 185 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da manava kaçak içki operasyonu: 185 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da manava kaçak içki operasyonu: 185 litre kaçak içki ele geçirildi

1 saat önce

Adana'da manava kaçak içki operasyonu: 185 litre kaçak içki ele geçirildi Adana'da polisin yaptığı operasyonda 185 litre kaçak içki ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındıADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonda 185 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da manava kaçak içki operasyonu: 185 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 185 litre kaçak içki ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonda 185 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde kaçak içki olduğu ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese baskın yaptı. Manava yapılan baskında 185 litre kaçak içki ele geçirildi. Satışa hazır kaçak içkiler polis tarafından imha edilirken S.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Zanlı emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Adana'da manava kaçak içki operasyonu: 185 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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