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Adana'da mandırada yangın - Son Dakika

Adana'da mandırada yangın

09.02.2022 23:34
Adana'da mandırada yangın

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde gece saatlerinde bir mandırada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde gece saatlerinde bir mandırada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

İran uyruklu bir kadın girişimciye ait olduğu öğrenilen mandırada gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mandırada çıkan yangın sabaha karşı söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. - ADANA

Adana'da mandırada yangın

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İmamoğlu, İtfaiye, Yangın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da mandırada yangın - Son Dakika


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