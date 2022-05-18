Adana'da market kasasından gasp güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Adana'da market kasasından gasp güvenlik kamerasında

18.05.2022 09:48
Adana'da market kasasından gasp güvenlik kamerasında

Adana'da market görevlisini bıçak ve satırla tehdit edip kasadan 100 lira çalması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Adana'da market görevlisini bıçak ve satırla tehdit edip kasadan 100 lira çalması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir zincir market şubesine giren zanlı, görevli A.K'yi (25) bıçak ve satırla tehdit ederek kasadaki 100 lirayı alıp kaçtı.

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli Muhammet Ali A'yı (20) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Market çalışanının zanlıya karşı koyması kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, markete giren şüpheli raftan bir çikolata aldıktan sonra kasaya yöneliyor.

Görevliye aldığı ürünün parasını veren zanlı, ardından kasanın yanındaki sepette bulunan satırı eline alarak fiyatını soruyor. Daha sonra zanlı elindeki satır ve cebinden çıkardığı bıçakla çalışanı tehdit ederek kasadan uzaklaşmasını sağlıyor.

Şüpheli kasadaki paralara yöneldiği sırada da görevli, sepetteki satırlardan birini alıp zanlıya savuruyor. Bunun üzerine şüpheli kasadan aldığı 100 lira ile marketten koşarak uzaklaşıyor.

Zanlı kendisini kovalayan görevliden kaçarken bir motosikletin kendisine çarpmasından da duraksayarak kurtulup ara sokağa giriyor. Görevli de şüphelinin peşinden sokağa giriyor.

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Kaynak: AA

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