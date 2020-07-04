Adana'da market kundaklandı iddiası - Son Dakika

Adana'da market kundaklandı iddiası

- Adana'da market kundaklandı iddiası Adana'da, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundakladığı iddia edilen market çıkan yangından kullanılamaz hale geldi.

- Adana'da market kundaklandı iddiası

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ADANA - Adana'da, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundakladığı iddia edilen market çıkan yangından kullanılamaz hale geldi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi üzerindeki marketler zincirinin bir şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce market kundaklandı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangından, market tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri market içerisinde inceleme yaptığı sırada, içeride parke taşı buldu. İtfaiye marketin camının parke taşı ile kırılıp kundaklandığı şüphesi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Polis, marketin güvenlik kamerasını inceledikten sonra yangının çıkış nedeni belirlenecek.

İtfaiye, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 04:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da market kundaklandı iddiası - Son Dakika
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